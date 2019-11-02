شاهد: لاعب ينزال سروال خصمه في المباراة .. ماذا حصل؟

ضمن مباريات بطولة كأس العالم للركبي، شهدت مباراة منتخبي نيوزيلندا وويلز في اليابان، مشهد غريب بمحاولة لاعب إمساك سروال خصمه.

وانتشر الفيديو بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أمسك لاعب منتخب ويلز هالام آموس، بسروال خصمه النيوزيلندي دانييل لينيرت-براون.

وكاد آموس أن ينتزع سروال لينيرت-براون في إحدى لقطات المباراة، لتنتشر هذه اللقطات كالنار في الهشيم الكترونيا.

وانتهت مباراة المركز الثالث لبطولة كأس العالم للركبي، بفوز منتخب نيوزيلندا على نظيره الويلزي، بواقع (40-17) نقطة.

ليحصد منتخب ويلز بطل العالم ثلاث مرات، المركز الثالث في مونديال الركبي.

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ونال منتخب جنوب إفريقيا لقب بطل كأس العالم للركبي، على حساب نظيره الإنجليزي، بعد فوزه عليه (32-12).

مراسلون – رياضة