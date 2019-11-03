شاهد كيف سخر ليفانتي من برشلونة .. ما علاقة غوغل ؟

تغلب ليفانتي على ضيفه برشلونة ، بنتيجة (3-1) في مفاجئة من العيار الثقيل، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإسباني.

وعقب اللقاء سخر ليفانتي من هزيمة برشلونة، عبر الاستعانة بمحرك البحث العالمي “غوغل”.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفانتي على حسابه الرسمي في “تويتر”، تغريدة ساخرة من برشلونة.

وجاء فيها “ماذا يمكن أن تفعل في سبعة دقائق؟، ونشر صورة لنتيجة هذا السؤال من محرك بحث غوغل.

ومن بين النتائج التي أظهرها غوغل، 3 أخبار عن فوز ليفانتي على برشلونة من صحف “أوك دياريو، والباييس وماركا” الإسبانية.

اقرأ أيضاً: خبر سيء لعشاق برشلونة .. الكشف عن مدة غياب لويس سواريز بعد الإصابة

وبعد تأخر بهدف أمام برشلونة، قلب ليفانتي بثلاثية أهداف خلال 7 دقائق سجلها خوسيه كامبانا، وبورخا مايورال، ونيمانجا رادوجا.

مراسلون – رياضة