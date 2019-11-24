شاهد كيف استقبلت جماهير ريال مدريد غاريث بيل

تغلب ريال مدريد على ريال سوسيداد بثلاثة اهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، في معقل الميرنغي “سانتياغو برنابيو”.

وشهدت المباراة إطلاق جماهير الريال، صافرات استهجان ضد الويلزي غاريث بيل عند دخوله الملعب بديلاً لـ رودريغو.

في حين قوبل اللاعب البرازيلي أثناء خروجه، بتصفيق حار من قبل جماهير النادي الملكي.

وكانت جماهير النادي الإسباني غضبت من بيل، بعد رفعه علم ويلز عقب التأهل إلى يورو 2020، مكتوبا عليه “ويلز، الغولف، ريال مدريد”.

وبفوزه على ريال سوسيداد احتل الريال المركز الثاني برصيد 25 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

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في المقابل بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.

مراسلون – رياضة