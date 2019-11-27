شاهد : فيديو خاص لـ ريهانا من على مدرجات مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

نشرت الصفحة الرسمية لـ يوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يظهر المطربة الأمريكية ريهانا وارتدائها قميص الفريق بصحبة أسرتها.

وظهرت ريهانا في مدرجات “السيدة العجوز”، خلال مباراة أتلتيكو مدريد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفاز اليوفي على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، عن طريق المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وأهدى ديبالا “السيدة العجوز” ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الرابعة.

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في المقابل تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة، ثم جاء باير ليفركوزن ثالث.

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