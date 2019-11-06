شاهد: صدام جديد بين كريستيانو رونالدو ومدربه .. تعرف على السبب

بلغ يوفنتوس دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بفوزه على لوكوموتيف موسكو بنتيجة (2-1)، في دور المجموعات من البطولة، ورغم التأهل بدا كريستيانو رونالدو منزعجاً.

وأجرى ساري تبديلا مفاجئاً حين دفع بلاعبه باولو ديبالا بدلاً، من رونالدو في الدقيقة 78.

ودخل كريستيانو رونالدو في جدال مع مدربه ماوريسيو ساري، بعد استبداله في منتصف الشوط الثاني.

وظهر رونالدو وهو غاضب رافضاً لقرار ساري بالاستبدال، حيث جرى حديث قصير بين الطرفين.

وهذه هي المرة الثانية التي تشهد صداماً بين رونالدو وساري، بعد مشادة في مباراة توتنهام ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

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وقال ساري إنه: “استبدل رونالدو بعد أن شعر اللاعب بألم في ركبته، وفضلت استبداله لتجنب أي مخاطرة رغم أنه لم يكن راضيا”.

مراسلون – رياضة