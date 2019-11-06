شاهد: حركة فدائية من نجم برشلونة فيدال لإيصال الكرة إلى ميسي .. والجمهور يصفق

تعادل برشلونة مع سلافيا براغ التشيكي بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في ملعب “كامب نو”.

وخلال المباراة قدم نجم برشلونة أرتورو فيدال، أداءً كبيراً جعله أفضل لاعب خلال مواجهة سلافيا براغ.

وبدا فيدال كمقاتل على كل كرة وصلت إليه في الشوط الأول، محاولاً إظهار كل ما يملك من مواهب.

لكن في إحدى اللقطات وصلت الكرة إلى النجم التشيلي، خلال وجوده في الوسط، إلا أنه فقّد توازنه وكاد يفقدها.

ورغم صعوبة المشهد لم يستسلم لاعب برشلونة، بل مرر الكرة عبر رأسية بطريقة صعبة للغاية، لكنها وصلت إلى زميله ليونيل ميسي.

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وردت جماهير ملعب “كامب نو”، بالتصفيق الحار للنجم التشيلي أرتورو فيدال.

مراسلون – رياضة

Never give up! Arturo Vidal falls to the ground but still finds a pass with his head 👌 #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/v9yDWG1Xv7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2019