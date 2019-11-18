شاهد: حارس مرمى ينفذ ركلة جزاء بطريقة غريبة كادت أن تقتل عدد من الجماهير

رياضة
شاهد: حارس مرمى كاد أن ينفذ ركلة جزاء بطريقة غريبة كادت أن تقتل عدد من الجماهير

شهد دوري الدرجة السابعة الإنجليزي بكرة القدم، إضاعة حارس نادي “نونيتون بورو” ركلة جزاء بشكل كوميدي خلال مباراة ستراتفورد ضمن البطولة.

واحتسبت ضربة جزاء لفريق “نونيتون بورو”، واختار الحارس توني برايدن تنفيذها، لكنه أخفق في ذلك.

ونفذ توني برايدان الضربة بشكل غريب، حيث ارتفعت الكرة فوق المرمى باتجاه المدرجات.

وأكملت الكرة طريقها نحو أحد المصابيح واصطدم به، ليسقط على المدرجات، ووقف الحظ بجانب الجمهور كون المصباح لم يسقط عليهم.

وانتشر الفيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات الساخرة على الحارس من قبل الجمهور.

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وطالب الجمهور الحارس توني برايدن بإصلاح المصباح، كعقوبة لإخفاقه في تنفيذ ركلة الجزاء خلال مباراة فريقه وستراتفورد.

مراسلون – رياضة

 

 

 

 

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