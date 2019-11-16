شاهد: بعد تنظيف المراحيض في مسجد ساديو ماني يقوم بتصرف متواضع جديد

أشادت جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنجم ليفربول ساديو ماني ، بعد انتشار فيديو للدولي السنغالي، قبل منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

ويظهر ماني بالفيديو وهو يساعد عاملاً في حمل زجاجات المياه، بعد نزوله من باص منتخب السنغال.

وكان من المتوقع أن يذهب اللاعب إلى غرفة الملابس كباقي زملائه، لكنه اختار مساعدة العامل.

وانتشر الفيديو بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال ساديو ماني إشادة كبيرة بعد هذا الفعل.

وسبق أن التقطت عدسات الكاميرات، صوراً لنجم “الريدز”، خلال تنظيفه المراحيض في أحد مساجد مدينة ليفربول.

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وتغلب المنتخب السنغالي على ضيفه الكونغولي بهدفين دون رد، ضمن مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات الأمم الأفريقية 2021.

مراسلون – رياضة

🎥 – ساديو #ماني عندما نزل من الحافلة رفقة المنتخب السنغالي ، توقّف وقام بالمساعدة في نقل الأغراض 😍👏🏻 .pic.twitter.com/qLRJY2BTFa — EPL World (@EPLworld) November 14, 2019