شاهد: باولو ديبالا يهدف الفوز لـ يوفنتوس على أتلتيكو مدريد بـ هدف رائع

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف الفوز لليوفي عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا، من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وكان اليوفي وأتلتيكو قد تعادلا بنتيجة (2-2)، في مباراة الذهاب على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأهدى ديبالا “السيدة العجوز” ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة الرابعة.

في المقابل تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة، ثم جاء باير ليفركوزن ثالثاً.

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وتغلب ليفر كوزن على مضيفه لوكوموتيف موسكو بهدفين من دون رد.

مراسلون – رياضة