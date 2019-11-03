شاهد: الحكم يتدخل لإيقاف نزال قبل وفاة مقاتل أميركي

سحق مقاتل أميركي يدعى خورخي ماسفيدال مواطنه نات دياز بالضربة الفنية القاضية، في نزال ضمن بطولة “UFC 224”.

وحقق خورخي ماسفيدال الفوز على دياز في الجولات الثلاث الأولى، لكن الجولة الرابعة توقفت.

فقد تدخل الطاقم الطبي ومنع دياز من لعب الجولة، بعد إصابته بقطع في الحاجب الأيمن.

وأوقف الحكم النزال الذي جرى أمام أنظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ابنيه دونالد الابن وإيريك.

ووصل خورخي ماسفيدال إلى انتصاره الخامس والثلاثين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 13 هزيمة.

بينما تلقى نات دياز (34 عاما) الهزيمة الثانية عشرة، مقابل 20 انتصارا.

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وجرى النزال ضمن الفنون القتالية المختلطة (MMA)، في قاعة “ماديسون سكوير غاردن” بمدينة نيويورك.

مراسلون – رياضة

Diaz tags Masvidal and then Masvidal blows a kiss to the crowd. Unreal! #UFC244 pic.twitter.com/mKp0b5lLJd — UFC (@ufc) November 3, 2019

It's over. Doctor calls a stop to this one due to a cut on Diaz's eye. #UFC244 pic.twitter.com/F66UjSBsSo — UFC (@ufc) November 3, 2019