شاهد: الحسناء الروسية ماريا شارابوفا بين الأسود واللبوات في أفريقيا

تقضي الحسناء الروسية ماريا شارابوفا ، إجازة قصيرة في بوتسوانا في القارة الإفريقية، بعيداً عن عالم التنس.
ونشرت نجمة كرة المضرب على حسابها بموقع “إنستغرام”، فيديو يظهر وجودها بالقرب من الأسود واللبوات في بوتسوانا.
وأكدت شارابوفا أنها هذه أول مرة تقترب إلى هذا الحد، من الحيوانات.
وكانت ماريا شارابوفا كشفت عن مفاجأة بشأن عودتها إلى ملاعب التنس، حال حملها والحصول على أول أطفالها.
وقالت الروسية:” إنني أقدر الأشياء في جولة المنافسة، أكثر من أي شيء، أفكر فيما يجب على الجسم فعله للوصول إلى مستوى عالٍ في الملعب”.
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يذكر أن شارابوفا انسحبت مؤخرا من بطولة لينز النمساوية، بسبب عدم جاهزيتها الكاملة والتعافي من إصابة الكتف.
مراسلون – رياضة
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Botswana, Africa 🌍🇧🇼 !! Love at first sight! The closest I’ve ever come to a safari was locking eyes with a squirrel 🐿. But not anymoooore! The 🦁’s roaring in the video? That was within 30mins of our first game drive overlooking the sunset at @wearewilderness Vumbura Plains. Which animal should we look for next?? 🐆🐃🦒🐘🦓🦛