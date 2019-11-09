شاهد: الحسناء الروسية ماريا شارابوفا بين الأسود واللبوات في أفريقيا

تقضي الحسناء الروسية ماريا شارابوفا ، إجازة قصيرة في بوتسوانا​ في القارة الإفريقية، بعيداً عن عالم التنس.

ونشرت نجمة كرة المضرب على حسابها بموقع “إنستغرام”، فيديو يظهر وجودها بالقرب من الأسود واللبوات في ​بوتسوانا.

وأكدت شارابوفا أنها هذه أول مرة تقترب إلى هذا الحد، من الحيوانات.

وكانت ماريا شارابوفا كشفت عن مفاجأة بشأن عودتها إلى ملاعب التنس، حال حملها والحصول على أول أطفالها.

وقالت الروسية:” إنني أقدر الأشياء في جولة المنافسة، أكثر من أي شيء، أفكر فيما يجب على الجسم فعله للوصول إلى مستوى عالٍ في الملعب”.

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يذكر أن شارابوفا انسحبت مؤخرا من بطولة لينز النمساوية، بسبب عدم جاهزيتها الكاملة والتعافي من إصابة الكتف.

مراسلون – رياضة