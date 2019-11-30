شاهد: الجمهور يلقي أشياء معدنية على لاعب والدماء تسيل منه

شهدت مباراة روما مضيفه اسطنبول ​باشاك شهير التركي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي، تعرض لاعب “الذئاب” لإصابة.

وخلال المباراة تعرض نجم روما ​لورنزو بيليغريني لإصابة،​ بعد إلقاء الجماهير التركية أشياء من المدرجات.

وحصلت الواقعة عندما كان بيليغريني ينفذ ركلة ركنية، في الدقيقة الـ 53 من زمن المباراة، فأصابته قطعة معدنية في رأسه.

وعلى الفور أوقف الحكم اللقاء، ليتلقى بيليغريني الإسعافات الطبية، وتم الحديث مع الجمهور عبر مكبرات الصوت لوقف ذلك.

وتغلب روما على ضيفه التركي بثلاثة أهداف من دون رد، وتصدر قائمة المجموعة العاشرة، برصيد 8 نقاط.

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في المقابل توقف رصيد اسطنبول ​باشاك عند 7 نقاط، في المركز الثالث.

مراسلون – رياضة

Así lastimaron a Lorenzo Pellegrini, que terminó con un corte. Malos perdedores los turcos. Y siga, siga… 🎥 Fox Sports 2 pic.twitter.com/zVqqSGZ24l — Maxi Friggieri (@MaxiFriggieri) November 28, 2019