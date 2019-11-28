شاهد الأهداف المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

رياضة
شاهد الأهداف المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اختيار أربعة أهداف لنيل جائزة أجمل هدف في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

ونشر الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا، مقطع فيديو تضمن الأهداف الأربعة، وهي:

هدف سفين بندر لاعب فريق باير ليفركوزن، في مرمى مضيفه لوكوموتيف موسكو، وهدف لاعب يوفنتوس باولو ديبالا، في مرمى ضيفه أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة هدف نظيف.

هدف لاعب فريق إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز، في مرمى سلافا براغ التشيكي، والتي فاز فيها “النيراتزوري” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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هدف لاعب فريق أتلانتا أليخاندرو غوميز، في مرمى ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، حيث فاز الفريق الإيطالي بنتيجة (2-0).

مراسلون – رياضة

 

 

 

 

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