شاهد : أهداف الشوط الأول من مباراة سوريا والصين ضمن التصفيات الآسيوية

انتهى الشوط الأول من مباراة سوريا والصين بالتعادل، بهدف لمثله ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

سوريا والصين – التصفيات الآسيوية

وتقدم المنتخب السوري بهدف أول عبر أسامة أومري، في الدقيقة الـ19 من زمن الشوط الأول.

قبل أن يعادل المنتخب الصيني النتيجة في الدقيقة التاسعة والعشرين عن طريق وو لي.

ويتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

في حين تأتي الصين ثانياً بسبع نقاط، والفلبين الثالثة (أربع نقاط) وجزر المالديف الرابعة (ثلاث نقاط)، وجوام الخامسة دون رصيد.

اقرأ أيضاً: لاعب أجنبي يمدح نجميّ منتخب سوريا عمر السومة وعمر خريبين .. ماذا قال عنهما؟

ويغيب عن المنتخب السوري كل من محمد عثمان وأحمد الأشقر بداعي الإصابة، وخالد مبيض بداعي المرض.

مراسلون – رياضة

هدف سورية الاول عن طريق اسامه اومري .. pic.twitter.com/0k92vCZ4Et — كورة سوريا (@Syrias_football) November 14, 2019