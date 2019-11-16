شاب سوري يحول منزله لحديقة حيوانات مفترسة ... (فيديو وصور)

عمل شاب سوري على تحويل منزله في مدينة دمشق إلى حديقة حيوان فريدة من نوعها في البلاد.

حيث أقام شاب سوري حديقة حيوان في منزله ، وبنى أسرة يتآخى فيها مع الأسود والنمور والدببة وأنواع كثيرة أخرى من الحيوانات المفترسة ، ليحقق حلمه في بناء حديقة حيوانات في سوريا، رائدة على مستوى الشرق الأوسط.

وتحدث الشاب سامر الحمصي المقيم في حي الطبالة بدمشق، عن تجربته المميزة التي يعيش خلالها تحت سقف واحد مع وحوش الأدغال.

و أفاد سامر بأنه منذ أن كان عمره 25 عاماً بدأت هوايته في تربية الحيوانات ، عندما آوى أول قطة وأثار ذلك الرغبة لديه باقتناء أنواع أخرى من الحيوانات، فبدأ باستيراد أنواع مختلفة، وشارك في مهرجانات محلية.

فيما أوضح الحمصي بأنه كان كنت يمتلك مزرعة حولها لحديقة للحيوانات على طريق مطار دمشق الدولي تضم معظم أنواع الحيوانات المفترسة إضافة إلى أنواع أخرى من الحيوانات العاشبة، وخلال سنوات الحرب قامت المجموعات الإرهابية بقصف هذه المزرعة، ما أدى إلى قتل عدد من الحيوانات النادرة كالفهد الأسود والزرافات وغيرها، وإلى إغلاق هذه المزرعة، ولذلك نقل حديقة الحيوان إلى منزله في دمشق .

كما ذكر الحمصي بأنه عمل لأكثر من 10 سنوات في تربية الحيوانات وإكثارها وتهجينها فأصبح لديه عدد من الحيوانات النادرة وباهظة الثمن، ويمتلك الآن ستة من الأسود البيضاء التي تعد من أغلى الحيوانات ثمناً في العالم، إضافة إلى سلالات أخرى من الحيوانات.

وأشار أيضاً إلى أنه تقدم بطلب إلى محافظ دمشق منذ سنة تقريبا لإنشاء حديقة حيوان رائدة على مستوى الشرق الأوسط في سوريا وحتى اليوم لم يلق الرد.

المصدر: وكالات

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