سيرين عبد النور تشعل مسرح أحلى صوت بـ أنا رجعت ( فيديو + صور )

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سيرين عبد النور

أطلقت الفنانة سيرين عبد النور مساء أمس أغنية ” أنا رجعت ” الخاصة بمسلسلها الجديد والمنتظر ” الديفا ” ، وذلك من على خشبة مسرح برنامج اكتشاف المواهب ” أحلى صوت The Voice ” .

وصرحت بعدها كاشفةً بعضاً من تفاصيل المسلسل ، مؤكدة أنه يشبه في أحداثه واقع الفنانين وحياتهم أمام وخلف الكاميرا ضمن إطارٍ تشويقي اجتماعي .

وأشارت سيرين عبد النور إلى أن المسلسل عبارة عن خليط من المشاعر المتناقضة ففيه الضعف والخوف كما القوة ، وكلها ستتلخص في ثمانِ حلقات وهي قصة الجزء الأول من العمل .

يشار إلى أن مسلسل ” الديفا ” سيعرض على موقع ” شاهد . نت ” في السابع والعشرين من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجاري ، على أن يعرض بعضها على إحدى الشاشات العربية .

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