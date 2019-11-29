سيرين عبد النور تشعل مسرح أحلى صوت بـ أنا رجعت ( فيديو + صور )

أطلقت الفنانة سيرين عبد النور مساء أمس أغنية ” أنا رجعت ” الخاصة بمسلسلها الجديد والمنتظر ” الديفا ” ، وذلك من على خشبة مسرح برنامج اكتشاف المواهب ” أحلى صوت The Voice ” .

وصرحت بعدها كاشفةً بعضاً من تفاصيل المسلسل ، مؤكدة أنه يشبه في أحداثه واقع الفنانين وحياتهم أمام وخلف الكاميرا ضمن إطارٍ تشويقي اجتماعي .

@CyrineAbdlNour

كل يوم بكون فخورة اكثر واكثر diva عالمسرح يكبر قلبي بكل طلة من طلاتك ❤️🔥#انا_رجعت#الديفا pic.twitter.com/NfuBLD8mcr — TeTe (@tara73528285) November 23, 2019

وأشارت سيرين عبد النور إلى أن المسلسل عبارة عن خليط من المشاعر المتناقضة ففيه الضعف والخوف كما القوة ، وكلها ستتلخص في ثمانِ حلقات وهي قصة الجزء الأول من العمل .

يشار إلى أن مسلسل ” الديفا ” سيعرض على موقع ” شاهد . نت ” في السابع والعشرين من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجاري ، على أن يعرض بعضها على إحدى الشاشات العربية .