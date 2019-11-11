سوري يرسل لزوجته رسالة طلاق عبر واتساب ليبدأ مساكنة إمرأة أخرى

تفاجأت سيدة متزوجة في السويداء باستلامها رسالة طلاق من زوجها عبر تطبيق المحادثة الفورية واتساب بعد ثماني سنوات من الزواج .

وروت السيدة “أحلام” لموقع صاحبة الجلالة أن زوجها أوهمها بالحب وتوجها وهي ما تزال قاصر منذ 8 سنوات حيث كانت لا تتجاوز الخامسة عشر من العمر وأنجبت منه طفلين ثم تابعت تعليمها.

وذكرت “أحلام” أن زوجها كان يغيب لأيام بحجة حصوله على عمل ، ليتبين لها أنه تعرف على امرأة متزوجة تقطن في مدينة السويداء مع ولديها ، و بدأ يغيب لفترات طويلة عن بيته.

وتابعت السيدة أنها تفاجئت في يوم من الأيام بصورة على الواتساب مرسلة من زوجها يعلن فيها عن انتهاء علاقتهما ومضيفة أن الصورة كانت ” رسالة طلاق “.

وبينت السيدة أنها بناء على رغبة عمها والد طليقها بقيت في منزله مع أولادها، وقام العم بطرد الزوج.

وقالت أحلام أن زوجها السابق ، كان يخطط مع المرأة اللي تعرف عليها لحياة مستقرة بعد أن تنال الأخيرة حريتها من زوجها الذي لا يعرف عنه شيء ، مضيفة أن المرأة ذات حالة مادية جيدة جداً وتصرف على أبنائها وعشيقها.