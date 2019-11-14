سوريا .. وزيرة تطلب من وسيلة إعلامية حذف تسجيل صوتي لها ولنواب مجلس الشعب

طلبت وزيرة التنمية الإدارية في سوريا سلام السفاف من صحيفة “الوطن” المحلية ، حذف التسجيل الصوتي لجلسة لجنة الموازنة التي شاركت فيها بالأمس والتي ناقشت موازنة الوزارة.

وأوردت “الوطن” أن الوزيرة سفاف طلبت من مراسل الوسيلة حذف تسجيل صوتي لمداخلة الوزيرة ومداخلات النواب ، إلا أن المراسل رفض ذلك.

وأردفت “الوطن” أن سفاف احتدت في اللهجة وطلبت حذف التسجيل فوراً ، ليتدخل رئيس لجنة الموازنة حسين حسون ويطلب حذف التسجيل وتم ذلك بالفعل.

وأكد حسون لمراسل الصحيفة أن الجلسة سرية ولا ينبغي نقل وقائعها ، علماً أنه تواجدت عدة وسائل إعلام داخل القاعة .

وقدمت الصحيفة السورية لقرائها اعتذار عن نقل وقائع الجلسة التي ناقشت موازنة وزارة التنمية الإدارية

وذكرت “الوطن” عبر موقعها الرسمي تعليقاً على ذلك : نستغرب هذا التصرف غير المقبول من الوزيرة السفاف تجاه الإعلام السوري وتجاه حرية الإعلام ، كما نستنكر ما صدر عنها من كلام بحق الصحافة في سوريا و الصحفيين ، متمنين منها أن تحافظ على هدوئها باستمرار كونها تشغل منصباً عاماً ، يلزمها بحسن التعامل مع عموم المواطنين ووسائل الإعلام بشكل خاص”.

واعتبرت الصحيفة أنه “بكل بساطة كان من الممكن للسيدة الوزيرة وعند دخولها الجلسة أن تطلب خروج الإعلام حفاظاً على سرية ما ستدلي به من معلومات خلال مناقشة موازنة يجب ألا يطلع الإعلام عليها”.