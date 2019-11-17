سوريا .. قرار بالعفو عن العسكريين وهذه الحالات لا يشملها العفو ( صور)

أصدر وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، قرار ينص على شطب العقوبات الانضباطية المفروضة على العسكريين في سوريا لأجل وقائع مرتكبة قبل تاريخ ١٤/٩/٢٠١٩.
وجاء في القرار الذي تداولت صوره عدة صفحات، أنه انطلاقاً من مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /٩/٢٠١٩ وبغية تصويب مسيرة العسكريين الذين ارتكبوا أخطاء مسلكية وانضباطية وإتاحة فرصة جديدة لتصحيح مسيرة عمليهم، يعفى من العقوبات الانضباطية كل من لم يرتكب إحدى الجرائم التالية:
الجرائم التي يستثنيها قرار شطب العقوبات عن العسكريين في سوريا
1-جرائم الفرار من الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالمواد 100-101-102-103 عسكري والتي لم يقم مرتكبوها بتسليم أنفسهم خلال المهل القانونية المنصوص عليها في مرسوم العفو.
2 – التمنع والعصيان وأعمال الشدة والعنف الواقعة على الرؤساء.
3- إساءة استعمال السلطة.
4- اختلاس أشياء الجيش وإخفاؤها.
5- السلب والتدمير والإتلاف.
6- الأفعال المنطوية على مخالفة التعليمات العسكرية في سوريا .
7- انتماء العسكريين للأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية.
8- التسليم
9 – الجرائم الواقعة على أمن الدولة: (الخيانة – التجسس – الصلات الاقتصادية والمالية غير المشروعة بالعدو بمختلف أنواعها – الجرائم الماسة بالقانون الدولي – الجنايات الواقعة على الدستور – اغتصاب السلطة السياسية أو المدنية أو العسكرية – الفتنة – جرائم الإرهاب كافة المنصوص عليها بالمواد 304 وحتى 306- التعدي على الحقوق والواجبات المدنية).
جرائم أخرى يستثنيها قرار شطب العقوبات عن العسكريين في سوريا :
- الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال.
- الجرائم المخلة بالوظيفة
- الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
- الجرائم المخلة بالثقة العامة
- الجرائم التي تمس الأسرة
- الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
- الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
- الجرائم المرتكبة بسبب عادات الحياة
- جرائم التهريب والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والآثار وغسل الأموال