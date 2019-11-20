سوريا.. الدفاع الجوي يتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق أسفر عن شهداء (فيديو)

تصدت وسائط الدفاع الجوي في سوريا اليوم الأربعاء ، لعدوان إسرائيلي مكثف بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق وتم تدمير معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها فيما استشهد مدنيان وأصيب آخرون.

وذكر مصدر عسكري وفق ما نقلت وكالة سانا: ” في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء الواقع في 20/11/2019 ، قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، و”مرج عيون” اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ”.

وأضاف المصدر: “على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها”.

و أكد المصدر أنه العمل ما يزال مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان على سوريا .

وانتشر على وسائل الإعلام المختلفة مقاطع فيديو لتصدي الدفاع الجوي السوري للصواريخ الإسرائيلية فجر اليوم .

أما عن الأضرار التي تسبب بها العدوان، بينت سانا أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية سببت اضراراً في منزل ببلدة سعسع جنوب غرب دمشق كما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة آخرين تم إسعافهم إلى المشافي .

كما تسببت شظايا صاروخ آخر بتضرر منزل في منطقة ضاحية قدسيا غرب دمشق فضلاً عن إصابة فتاة تقطن فيه .

وبالوقوف على الأضرار، أكد محافظ ريف دمشق أنه سيتم ترميم المنازل المتضررة من العدوان الإسرائيلي وتقديم العون والمساعدة للمتضررين.