سوريا .. تقارير عن قيام مديرة مدرسة بلصق أفواه الطلاب لمعاقبتهم

تفاجأ عدد من أولياء أمور طلاب في مدرسة قطر الندى للتعليم الأساسي في مدينة مصياف بوجود آثار لاصق على أفواه أبنائهم ليتبين فيما بعد أنه عقاب من قبل مديرة المدرسة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن عدد من الأهالي شكواهم حول الموضوع وانزعاجهم من رد المديرة التي أقرت بأنها تقوم بلصق أفواه التلاميذ معللة ذلك بأنها لم تجد طريقة تجعلهم يتوقفون عن الكلام وعن إزعاجها أفضل من “كم أفواههم بشريط لاصق عريض”.

وأكد الأهالي أن المديرة نفذت هذه العقوبة بأكثر من 20 طفلاً وطفلة لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات حيث جمعتهم في غرفة الإدارة وألصقت أفواههم حتى تنعم بالهدوء .

والد إحدى الطالبات بين أن حالة من الرعب دبت في طفلته بعد تلك الحادثة ما جعلها تتوسل لأمها باكية ألا تعيدها إلى المدرسة ، وبعد اتصال الأم بالمديرة للتأكد مما حصل ، لم تنف الأخيرة ما حدث بل قالت لها إنها طريقة جديدة لتعليم الأطفال الهدوء وتجنب الكلام الكثير والثرثرة.

كما أكد والد الطالبة البالغة من العمر 9 سنوات تعرضها للضرب المبرح أيضاً من قبل مديرة المدرسة لسبب لا يدري أحد من الأطفال ماهو .

بدوره ، لفت مشرف المجمع الإداري في مصياف رفعت حمود ، إلى أنه تم استدعاء مديرة المدرسة وسؤالها عن الحادثة المذكورة لتعيد وتكرر بأن بأن ما جرى هو في سياق العملية التربوية وهدفها تعليم التلاميذ الصبر ومد جسور الصلة معهم .

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