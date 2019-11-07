سوريا .. المصارف العامة تقدم أكثر من قرض للملتحقين بالخدمة الاحتياطية من الموظفين

تستمر المصارف العامة في سوريا بتقديم أكثر من قرض للملتحقين بالخدمة الاحتياطية من العاملين في الدولة أسوة بغيرهم .

وتراوحت تلك القروض بين قـرض سكني وقـرض تسليف شعبي والقرض العقاري وفق شروط سيتم ذكرها تباعاً.

قرض المصرف التجاري :

وذكرت وكالة “سانا” أن المصرف التجاري السوري يمنح للعسكريين الاحتياط قرض شخصي بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لمدة 5 سنوات بضمانة كفيلين موظفين.

كما يمنح للعسكريين الاحتياط قرض بقيمة 15 مليون ليرة سورية كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 % من القرض وبفائدة 12.5 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص لكلا القرضين .

قرض المصرف العقاري :

يسمح المصرف العقاري للملتحقين بالخدمة الاحتياطية من العاملين في الدولة بالحصول على القروض السكنية في حال الشراء والإنشاء بسقف 5 ملايين ليرة سورية.

ومدة القرض تتراوح بين سنة إلى 15 سنة و بفائدة تتراوح بين 10.5 و11.5 % حسب مدته .

كما يمنح هذا المصرف قرض سكني للمتعاملين معه ممن يؤدون الخدمة الاحتياطية من موظفي الدولة، في حالة إكمال العقار السكني بسقف 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية.

وفي حالة إعادة الإكمال يمنحهم قرض 2 مليون ليرة ولمدة تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات وبفائدة تتراوح بين 10.5 و11 %.

و يسمح أيضاً العقاري لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية من الموظفين بالحصول على قرض السيريا كارد بمعدل 10 أضعاف راتبهم الشهري المقطوع لهم بشرط ألا يتجاوز القرض مبلغ الـ 500 ألف ليرة سورية وبفائدة سنوية تقدر بـ 1 بالمئة شهرياً.

ويقدم كل من المصرفين التجاري والعقاري لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية من العاملين قرض السلع المعمرة بسقف 500 ألف ليرة سورية بفائدة 11 بالمئة كحد أقصى ولمدة 5 سنوات شريطة ألا يتجاوز مقدار القسط الشهري 40 بالمئة.

قرض مصرف التسليف الشعبي :

يتيح هذا المصرف لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية من الموظفين قرض السلع المعمرة بضمانة كفيلين أو ضمانة ودائع حسابات تغطي 100 % من قيمة القرض.

ويتيح لهم أيضاً الحصول على قرض شخصي أسوة بغيرهم من الموظفين بسقف مليون ليرة سورية ولمدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات بفائدة 7 % سنوياً وبضمانة كفيلين عاملين.

الملتحقين بالخدمة الاحتياطية من غير الموظفين

أوضح معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش أنه بإمكان الاحتياط غير الموظفين في الدولة الحصول على القروض السكنية (الشراء والإنشاء والإكمال سواء كان الإكساء أو الترميم) :

أم عن آلية الحصول فتشترط مضاعفة عدد الكفلاء وبما يغطي قيمة القرض إلى جانب الضمانة العقارية.