سوريا .. دراسة لتخفيف وزن الحقيبة المدرسية وحظر بيع الشيبس في المدارس

تحدثت مديرة الصحة المدرسية هتون الطواشي عن دراسة تقوم بها وزارة التربية في سوريا تتعلق بصحة الطلاب وتشمل حقيبتهم المدرسية وما يباع في المقاصف.

وفي تصريح لإذاعة “شام اف ام” قالت الطواشي إن الوزارة تدرس حالياً سبل تخفيف وزن الحقيبة المدرسية للطلاب.

وأوضحت أنه ينبغي ألا يتجاوز وزن الحقيبة ١٥% من وزن الطالب ، حيث يتراوح وزنها بين 3 – 3.5 كغ للطالب في الصف الأول الابتدائي .

كما بينت مديرة الصحة المدرسية أن الحفاظ على صحة الطلاب وحمايتهم من التعرض لمشاكل في عمودهم الفقري والعظام والعضلات ، هو هدف تلك الدراسة .

وتم رفع التوصيات الخاصة بوزن الحقيبة حتى تتناسب مع وزن وعمر الطالب حسب الفئة العمرية ، فيما ستنشر نتائج الدراسة خلال الفترة المقبلة وسيتم تطبيقها بالتعاون مع بين إدارة المدرسة والصحة المدرسية.

كما كشفت الطواشي عن دراسة أخرى لوزارة التربية لمنع بيع الشيبس ومخالفة البوفيهات التي تبيع المشروبات الغازية والمواد الغذائية الممنوعة في المدارس.

يذكر أنه في شهر نيسان الماضي، كشفت وزارة التربية في سوريا عن مجموعة تعاميم خاصة بالمقاصف والندوات المدرسية في كل المحافظات تتعلق بسلامة الطلاب وصحتهم ومنع البدانة في المدارس، ومنعت وزارة التربية بموجب تلك التعاميم، أي نوع من السندويش المحضر داخل المقصف أو خارجه، والأطعمة المعلبة أو المطبوخة أو الخضر أو الفواكه النيئة والأطعمة المكشوفة، والعصائر الملونة، أو العبوات المثلجة، أو البوظة، والبطاطا المقلية، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والدخان، فيما سمحت بوجود عبوات من الحليب المعقم أو اللبن أو العصير الطبيعي المعبأة آلياً ضمن فترة الصلاحية المحددة لها.