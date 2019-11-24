سوريا : أول منخفض جوي بارد ماطر بعد 72 ساعة .. والشهر القادم يخبئ المزيد

يستقر طقس سوريا خلال اليومين المقبلين ، فيما ستشهد البلاد خلال الأيام القادمة منخفض جوي بارد متوسط الفعالية يستمر لعدة أيام.

وعن طقس اليومين المقبلين ، أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سوريا ستبقى حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد ، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ، فيما يكون خلال ساعات الليل باردا ، محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية .

منخفض جوي قريب :

وعن المنخفض الجوي المرتقب ، فأوضحت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية أن أغلب النماذج العددية اتفقت على تأثر سورية بأول منخفض جوي بارد ماطر وذلك بعد 72 ساعة القادمة.

وبينت “هوى الشام” أن المنخفض حسب التحديثات الأخيرة سيكون متوسط لضعيف الفعالية بشكل عام، وجيد على السواحل السورية.

حيث يبدأ المنخفض المذكور في ساعات ليل الثلاثاء القادم وينتهي مساء الخميس 28 تشرين الثاني ، وسيعمل على وضع حد للمرتفع السيبيري الذي أثر ولازال يؤثر على منطقتنا حالياً برياح شرقية باردة و جافة .

إلى ذلك ، نوّهت الصفحة إلى أن سوريا ستشهد خلال شهر كانون الأول المزيد من المنخفضات ولكن ليس في الأسابيع الأولى منه.