سلاف فواخرجي تظهر من جديد برفقة أبنائها ( صورة )

أطلت الفنانة سلاف فواخرجي على الجمهور من خلال صورة عفوية جديدة ، شاركتها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلالها بإطلالة طبيعية لا تشوبها مستحضرات التجميل ، وبدت وهي تتوسط ابنيها حمزة وعلي اللذان ورثا عنها جمالهما حيث ظهرا وكأنهما نسخة مصغرة عن والدتهما .

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على جمال الفنانة السورية وولديها ، وتمنوا لهم دوام المحبة والألفة ، داعين الله أن يبارك لهم في أعمارهم .

يذكر أن سلاف فواخرجي تنتظر عرض مسلسلها المصري ” خط ساخن ” الذي أجل عرضه خلال موسمي الدراما الرمضانية 2018/2019 بسبب ظروف إنتاجية .

وكان آخر أعمال فواخرجي مسلسل ” هوا أصفر ” الذي عرض في موسم رمضان 2019 وهو تأليف كل من علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد ، ومن إنتاج شركة كات للإنتاج والتوزيع الفني .