سلافة معمار تشكر كل من ساندها وتتجاهل انتقادات نضال الأحمدية

توجهت الفنانة سلافة معمار بالشكر إلى كل الفنانين السوريين واللبنانيين الذين تضامنوا معها ضد الهجوم الذي شنّته عليها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي قللت من شأن معمار كفنانة وعايرتها بالعمر .

علقت الفنانة السورية من خلال منشور ، شاركته مع المتابعين عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستقرام ، قائلةً : ” شكراً لشعور المحبة والثقة إلي حسستوني فيه ” .

وكانت نضال الأحمدية قد ظهرت في وقتٍ سابق عبر مقطع فيديو مجتزأ من مقابلة خاصة أجرتها مع النجمة سوزان نجم الدين حيث تحدثت عن النجمات السوريات .

و تطرَّقت إلى الحديث عن معمار منتقدةً أعمالها ومتجاهلة موهبتها العالية حيث قالت ساخرة : ماذا قدمت سلافة معمار وأين هي ؟ … وأضافت : سلافة أصبحت خمسينية !! …

ولم تردّ معمار على هجوم الأحمدية بل اعتمدت مبدأ التجاهل معها ، ولربما يعود ذلك إلى كونها لا تحب السجالات كونها فنانة راقية ولها مسيرة فنية حافلة بالنجاحات .