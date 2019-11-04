سعر الدولار مقابل الليرة السورية و التركية .. جدول الأسعار 4/11/2019

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ضمن تداولات اليوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2019

جدول سعر الدولار في سوريا

وبحسب جدول أسعار الصرف ، فقد سجل الدولار الأمريكي 667 ليرة سورية للشراء ، مقابل 670 ليرة سورية للمبيع

في حين سجلت الليرة التركية 116 ليرة سورية للشراء ، و 118 ليرة للمبيع

سعر الصرف وفق مصرف سوريا المركزي

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الـدولار مقابل الليرة السورية ضمن التعاملات التجارية والداخلية كما يلي

سعر 1 دولار للشراء : 434 ليرة سورية

سعر 1 دولار للمبيع : 438 ليرة سورية

الدولار حوالات : 434 ليرة سورية

الجدير بالذكر أن سعر الذهب يواصل ارتفاعه محققا 27600 ليرة سورية للمبيع ” عيار 21 ” ، 27400 ليرة سورية للشراء

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