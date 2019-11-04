سعر الدولار مقابل الليرة السورية و التركية .. جدول الأسعار 4/11/2019

مال و أعمال
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ضمن تداولات اليوم الإثنين 4 تشرين الثاني 2019

جدول سعر الدولار في سوريا

وبحسب جدول أسعار الصرف ، فقد سجل الدولار الأمريكي 667 ليرة سورية للشراء ، مقابل 670 ليرة سورية للمبيع

في حين سجلت الليرة التركية 116 ليرة سورية للشراء ، و 118 ليرة للمبيع

سعر الدولار في سوريا اليوم
سعر صرف الدولار في سوريا بحسب موقع شمرا

سعر الصرف وفق مصرف سوريا المركزي

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الـدولار مقابل الليرة السورية ضمن التعاملات التجارية والداخلية كما يلي

سعر 1 دولار  للشراء : 434 ليرة سورية

سعر 1 دولار للمبيع : 438 ليرة سورية

الدولار حوالات : 434 ليرة سورية

الجدير بالذكر أن سعر الذهب يواصل ارتفاعه محققا 27600 ليرة سورية للمبيع ” عيار 21 ” ، 27400 ليرة سورية للشراء

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