سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية سوق سوداء .. جدول الأسعار

يواصل الدولار الأمريكي تذبذبه مقابل سعر صرف الليرة اللبنانية للأسبوع الثالث على التوالي من الاحتجاجات التي يشهدها لبنان

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي

وبحسب مواقع أسعار الصرف في لبنان ، فقد سجل سعر 1 دولار أمريكي بحدود 1,513.26 ليرة لبنانية .

وهو ما يقابله أن كل 1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي .

سعر الدولار في لبنان سوق سوداء

وبحسب ما تنشره مواقع أسعار الصرف في لبنان ، فقد بلغ سعر كل 1 دولار أمريكي بين 1600 – 1700 ليرة لبنانية

وكانت المصارف اللبنانية أعلنت عن إغلاقها نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها معظم المحافظات في لبنان بسبب تدهور الوضع الإقتصادي ، وما لبثت أن أعادت افتتاحها يوم الجمعة الماضي بعد استقاله الحكومة

المصدر : مراسلون