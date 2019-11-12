سعد مينا يعلن انضمامه إلى قائمة أبطال مسلسل ” بروكار “

أعلن الفنان سعد مينا انضمامه إلى مسلسل البيئة الشامية ” بروكار ” من إنتاج شركة ” قبنض ميديا ” وتأليف سمير هزيم وإخراج زهير محمد رجب .

وكشف النجم السوري في حديث لسيدتي نت أنه سيؤدي في العمل دور ” الهمشري ” وهي شخصية مهمة إذ أنها تُعد محوراً من محاول المسلسل لما تتصف به من خصوصية ، ولفت إلى أنه أحب الشخصية وهو ما دفعه للمشاركة في العمل .

وتتناول قصة العمل صناعة قماش البروكار في العام 1942 والذي يعُد من أفخم أنواع القماش الدمشقي ، والمشكلات التي تعترض هذه الصناعة من قبل أحد المهندسين الفرنسيين في محاولةٍ منه لسرقة هذه الصناعة وفرض صناعة بديلة عنها .

يشار إلى أن سعد مينا ينتظر حالياً عرض مسلسل ” ممالك النار ” للكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج الأمريكي بيتر ويبر ، ومن المقرر عرضه في السابع عشر من الشهر الجاري .