بشكل مفاجئ .. يوتيوب يحذف أغنية ” انساي ” ..

صُدم النجمان الشهيران المغربي سعد المجرد والمصري محمد رمضان بحذف موقع يوتيوب أغنيتهما الشهيرة ” انساي ” ، كما حُذفت الأغنية من على جميع حسابات رمضان على منصات التواصل الاجتماعي .

وأثار حذف الأغنية جدلاً واسعاً في صفوف محبيّ النجمين ، خاصة وأن نسبة مشاهداتها عبر تطبيق يوتيوب تخطى الـ 190 مليون مشاهدة منذ طرحها .

#اليوم_العالمي_للحب

احب اهديكم هالاغنيه أيها المتحابين 💜https://t.co/IbtJhfNHQJ — 𝓗 𝓮 𝔂 𝓪 𝓶 (@_he_mx) November 5, 2019

وأكد موقع مصراوي أن أسباب حذف أغنية انساي من على المنصة الشهيرة ، تعود إلى حقوق الملكية الفكرية لإحدى شركات الإنتاج دون أن يسميها .

يشار إلى أن التطبيق نفسه كان قد قام بحذف أغنية ” سلام ” لـ سعد المجرد قبل أسبوع ، بسبب اتهام الفنان هشام تلمودي المجرد بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته ” أكوال سوس ” من دون استئذانه ، ولكن سرعان ما استطاع الفنان المغربي من إعادة أغنية ” سلام ” مرة أخرى على يوتيوب .