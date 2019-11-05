بشكل مفاجئ .. يوتيوب يحذف أغنية ” انساي ” ..

صُدم النجمان الشهيران المغربي سعد المجرد والمصري محمد رمضان بحذف موقع يوتيوب أغنيتهما الشهيرة ” انساي ” ، كما حُذفت الأغنية من على جميع حسابات رمضان على منصات التواصل الاجتماعي .
وأثار حذف الأغنية جدلاً واسعاً في صفوف محبيّ النجمين ، خاصة وأن نسبة مشاهداتها عبر تطبيق يوتيوب تخطى الـ 190 مليون مشاهدة منذ طرحها .
#اليوم_العالمي_للحب
احب اهديكم هالاغنيه أيها المتحابين 💜https://t.co/IbtJhfNHQJ
— 𝓗 𝓮 𝔂 𝓪 𝓶 (@_he_mx) November 5, 2019
وأكد موقع مصراوي أن أسباب حذف أغنية انساي من على المنصة الشهيرة ، تعود إلى حقوق الملكية الفكرية لإحدى شركات الإنتاج دون أن يسميها .
موقع YouTube يحذف أغنية محمد رمضان وسعد لمجرد "انساي" https://t.co/mmNVrcR5jg@Mohamed_Ramadan , @saadlamjarred1 pic.twitter.com/pFyxFQ7xvW
— FilFan.com (@FilFan) November 4, 2019
يشار إلى أن التطبيق نفسه كان قد قام بحذف أغنية ” سلام ” لـ سعد المجرد قبل أسبوع ، بسبب اتهام الفنان هشام تلمودي المجرد بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته ” أكوال سوس ” من دون استئذانه ، ولكن سرعان ما استطاع الفنان المغربي من إعادة أغنية ” سلام ” مرة أخرى على يوتيوب .