سرقة مكيفات مسجد في السعودية بعد أسبوع من تدشينه

سرق عدد من اللصوص أجهزة التكييف من مسجد جديد تم تدشينه قبل أسبوع في السعودية .

وأفاد موقع “سبق” السعودي، بأن مسجد في محافظة الخرج ​السعودية​ تعرض للسرقة بعد أسبوع على تدشينه، من قبل المحافظ.

حيث استغل مجهولون عدم وجود أشخاص بالموقع في فترة الظهيرة، فقاموا بسرقة كافة مكيفات مسجد “مضمار المشاة” الجديد، وفروا من الموقع.

ولاحظ مرتادوا المسجد عدم وجود المكيفات في مكانها ، وأبلغوا فريق الحراسة التابع للشركة الأمنية المتواجدة في الموقع، وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة.

وبدأت البلدية بتركيب كاميرات مراقبة​ في الأماكن العامة للحد من السلوكيات والممارسات السلبية، والعبث بالممتلكات الخاصة والعامة.

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