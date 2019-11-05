سارة نخلة تكسب الدعوى القضائية وتسجن أحمد عبد الله محمود

شهد الحكم القضائي الصادر بحق الفنان أحمد عبد الله الزوج السابق للنجمة سارة نخلة تطوراً جديداً ، وقضت محكمة مصرية يوم أمس بتأييد الحكم الصادر بحقه وسجنه مدة عامين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح زوجته السابقة .

يذكر أن الحكم صدر عن محكمة جنح أكتوبر في الدعوى المرفوعة ضده من الفنانة سارة نخلة ، والتي اتهمته فيها بخيانة الأمانة حيث صدر الحكم عليه غيابياً لعدم حضوره الجلسة ، قبل أن يعود ويتقدم بالاستئناف عليه حيث أيدته المحكمة لعدم حضوره .

يشار إلى أن نخلة كانت قد تقدمت بدعوتين ضد زوجها الممثل أحمد عبد الله محمود طالبت في الأولى بالطلاق منه ، فيما اتهمته بالثانية بالاعتداء عليها بالضرب وخيانة الأمانة .

وكانت سارة نخلة شاركت مؤخراً في ( حكاية بالحب ) ضمن مسلسل ( نصيبي وقسمتك 3 ) من تأليف عمرو ياسين ، وبطولة إيمان العاصي ، شريف سلامة ، هاجر أحمد و أيمن عزب .