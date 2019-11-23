ساديو ماني يتألق ويقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس (فيديو)

حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على كريستال بالاس بهدفين لهدف، على ملعب “سيلهيرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ13 من البطولة.

وافتتح السنغالي ساديو ماني التسيل لـ “الريدز” في الدقيقة (49،) من زمن المباراة، قبل أن يحرز ويلفريد زاها هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة (82).

قبل أن يخطف روبرتو فيرمينو هدف الفوز لناديه في الدقيقة الخامسة والثامنون من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 37 في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الذي تغلب على برايتون بهدفين.

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في المقابل بقي رصيد كريستال بالاس 15 نقطة في المركز الـ14 على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مراسلون – رياضة