زيت الأفوكادو سيخلصكم من خشونة الشعر .. كيف يتم تطبيقه؟

يعتبر التقصف الحاد والخشونة الزائدة هي من مشاكل الشعر التي تواجه فئة كبيرة من السيدات، ما يدفع البعض الى البحث عن وسائل طبيعية سواء كانت زيت أو خلطات أعشاب لعلاج هذه المشكلة .

ولأنه توجد الكثير من الطرق التي نمكنك من التمتع بإطلالة جميلة وشعر جذاب وناعم لا يقاوم، سنذكر إحداها.

زيت الأفوكادو وأبرز مكوناته

يعتبر من العناصر الأساسية للإنسان، وذلك بفضل احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والدهون والمعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، ما يجعل استخدامه بالتالي من الامور الضرورية للحصول على شعر صحي وقوي وجميل.

فوائد زيت الأفوكادو للشعر الخشن

– يساهم هذا الزيت في ترطيب الشعر وتقويته، وذلك بفضل غناه بحمض الأوليك والدهون الاحادية غير المشبعة التي تقوم باختراق جذور الشعر وبالتالي الحصول على أفضل النتائج.

– ما يميز زيت الافوكادو أنه يستطيع الوصول الى الطبقة الثانية من الجلد، ما يساهم بالتالي في توفير علاج عميق لفروة الرأس وتخليصها من القشرة عن طريق اختراق طبقاتها.

– يعالج تلف الشعر الذي يحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس، بسبب احتوائه على نسب عالية من الفيتامين E الذي يعالج الشعر ويحميه.

– يعزز عملية نمو الشعر وذلك بفضل كميات الفيتامين D المرتفعة القادرة على خلق بصيلات شعر جديدة.

كيف يمكن تطبيق زيت الأفوكادو على الشعر؟

للتخلص من خشونة الشعر من الممكن اللجوء الى العديد من الوسائل لاستخدام هذا الزيت ، وذلك من خلال تطبيقه بإحدى الطرق التالية:

– من المفيد تدليك فروة الرأس بزيت الأفوكادو، ما يساعد بالتالي على تنشيط الدورة الدموية وترطيب فروة الرأس، فضلاً عن تشجيع نمو الشعر.

– لنتائج مثالية من الممكن مزج كميات من زيت الأفوكادو مع زيوت أخرى كاللافندر أو أي زيت عطري آخر، والقيام بحمام زيت للشعر قبل الاستحمام.

– لا تترددي باستعمال زيت الأفوكادو كبديل للبلسم، كما نشير الى أنه من الممكن إضافة هذا الزيت الى جميع منتجات العناية بالشعر الخاصة لا سيما الشامبو.