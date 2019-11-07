زوج أصالة نصري يعلق للمرة الأولى على شائعات زواجه من نسرين طافش ( فيديو )

أخبار الفن
أصالة نصري

نفى المخرج الأردني طارق العريان كل الأخبار التي أثيرت مؤخراً حول انفصاله عن زوجته الفنانة أصالة نصري وزواجه سراً من النجمة نسرين طافش .

ورد في لقاء مقتضب أجريَّ معه ضمن حلقة من برنامج ” عرب وود ” الذي يعرض على شاشة قناة روتانا سينما ، مشيراً إلى أن مثل هذ الشائعات تنتشر دائماً وليست بجديدة ، وأنه من الأشخاص الذين لا يعيرون لها اهتماماً ولا يعلقون عليها عادةً .

يذكر أن نسرين طافش علقت على هذه الأخبار في وقتٍ سابق ، وأكدت على أن هذه الأخبار كاذبة والذين أطلقوها هم مجرد أشخاص فارغين ، ولفتت إلى أن الفنان الناجح دائماً ما يتعرض لمثل هذه الشائعات وليست هي الوحيدة التي تطالها حملات التشويه.

وأشارت إلى أنها تفضل الرد عليهم بالتجاهل ، خاصة وأن أصالة نصري نفت هذه الشائعات بنفسها و بشكل واضح وصريح .

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