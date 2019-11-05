زوجة رياض محرز ترد على أخبار لقائها بملاكم أمريكي في ملهى ليلي .. فيديو

كشفت صحيفة “ميرور” قبل أيام عن مشاهدة ريتا جوهال زوجة نجم مانشستر سيتي رياض محرز ، وهي تجلس في ملهى ليلي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر.

وقالت الصحيفة البريطانية: “كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية”، مضيفة “أن محرز أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه الخبر”.

لكن زوجة النجم الجزائري نفت ما نشرته الصحيفة مؤكدة أنه “عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب”.

ونشرت زوجة محرز “ستوري” على صفحتها الشخصية في “إنستغرام”، وأرفقتها بصورة عن التقرير الذي تناولها.

وكتبت “رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستغرام”.

وأضافت “أغلقوا أفواهكم رجاء.. هذا كذب وافتراء.. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة”.

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وتزوجت ريتا من الجزائري رياض محرز عام 2015، وهي بريطانية من أصل هندي، وأنجبت منه ابنتين.

مراسلون – رياضة

Manchester City’s Riyad Mahrez ‘devastated’ after Deontay Wilder flirted with wife Rita https://t.co/NncYNsZo5u pic.twitter.com/wBHgzYWlXW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 3, 2019