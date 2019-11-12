زهرة عرفات تتعرض للهجوم بسبب قُبلة لـ إعلامي عراقي ( فيديو )

أثارت الفنانة البحرينية زهرة عرفات ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تُقبل الإعلامي العراقي صالح الراشد .

وتداولت بعض الصفحات الناشطة الفيديو المسرب من عيد ميلاد النجمة الشهيرة والتي بدت فيه وهي تشكر الراشد على الهدية التي قدمها لها بمناسبة عيد ميلادها قبل أن تطبع قبلة على خده .

ليرد عليها الراشد بالقول ” أنت مثل أختي ” ، وسألها عن عمرها فأجابت أنها في فترة اليوبيل الذهبي وهو مرحلة تبدأ من 25 إلى 50 .

وتعرضت الفنانة زهرة عرفات على إثره لهجوم لاذع من قبل النشطاء الذين استنكروا تصرفها ، فيما برر البعض الموقف باعتبار أن هذه الأمور تحدث دائماً خاصة في مثل هذه المناسبات .

وكانت النجمة البحرينية قد أثارت الجدل في وقت سابق بعدما علقت على مصافحتها للرجال وتقبيلهم ، قائلة أن هذه الأمور تخصها هي فقط ولا تضر بها أحد ، وهي التي ستُحاسب ” .