ريف دمشق .. سيارة تصدم رجل و زوجته على أوتستراد حرستا

توفي رجل و زوجته أمس الجمعة إثر حادث سير على أوتوستراد حرستا في ريف دمشق فيما لاذ السائق بالفرار .

وأفادت مصدر في فرع مرور ريف دمشق لتلفزيون “الخبر” بأن الشخصين هما (أحمد حلاوة و زوجته بثينة بكثرة) ، و توفيا إثر صدمها بسيارة سياحية .

فيما ذكرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية السورية، أن السيارة صدمت الرجل وزوجته أثناء عبورهما أتستراد حرستا من جهة إلى الثانية ثم لاذت السيارة بالفرار.

ومن خلال البحث و التحري ، تم العثور على السيارة التي صدمت الشخصين بينما لم يتم بعد القبض على سائقها .

وكثرت في الآونة الأخيرة الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة ، حيث توفي شاب بتاريخ 23 تشرين الثاني إثر صدمه قبل سيارة مجهولة ، عند العقدة السادسة على طريق المتحلق الجنوبي على الأطراف الجنوبية للعاصمة، وقبله بأيام توفيت امرأة في حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي ، بالقرب من مدينة جرمانا .

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