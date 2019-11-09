ريف دمشق .. شاب يفتح النار على سرفيس في جرمانا ويتسبب بإصابة الركاب

أصيب 3 أشخاص إثر قيام شاب في منطقة جرمانا بريف دمشق ، بفتح النار على باص نقل للركاب ( سرفيس ) .

وذكرت صفحة “شبكة أخبار جرمانا” أن شاب يدعى ( ك.ع ) قام بإطلاق النار على باص للركاب ولاذ بالفرار مع أخ له .

وبينت الصفحة أن الشاب أطلق الرصاص من سلاح حربي ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح بينهم امرأة كانت حالتها خطرة خضعت لعملية استمرت ثلاث ساعات كون الرصاصة اخترقت جسدها وخرجت منه حيث ستخضع لإجراءات طبية اخرى بعد حوالي ثلاثة اشهر بسبب الضرر الذي اصاب الاحشاء مكان الاصابة.

وأوضحت الصفحة أن سبب قيامه بذلك هو تلاسن سائق الباص مع الدهم الذي يعمل سائق تكسي خلال طريق العودة الى جرمانا.

فقام أحد المهاجمين ( ك.ع ) بإطلاق رشقة رصاص على الباص الذي يحوي ركاب، من سلاح حربي كان بحوزته .

ومازال البحث جاري عن المهاجمين المتوارين عن الأنظار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.

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