ريف دمشق .. أقدم على سرقة منزل قريبه لرد اعتباره !

أقدم شخص على سرقة مبلغ مالي من منزل قريبه في منطقة الكسوة الشرقية بريف دمشق ولسبب غريب لا بغرض السرقة .

وذكرت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية السورية أنه ألقي القبض على شخص سرق مبلغ مالي يقدر بـ 850 ألف ليرة سورية من منزل أحد أقاربه في منطقة الكسوة الشرقية .

وبينت الصفحة أن السارق أقدم على فعلته بغرض رد الاعتبار لنفسه و”التعليم على بيت قريبه” من خلال سرقة مبلغ منه.

وعن تفاصيل الحادثة التي وقعت بتاريخ 26 تشرين الثاني ، وبعد التحقيق والتحري ، تبين أن السارق اقتحم منزل قريبه برفقة آخرين مجهولين .

وورد في شكوى صاحب المنزل (م . ص) ، أنه كان بينه وبين السارق المدعو (س . خ) خلاف عائلي مسبق ، على خلفية اتهام (س . خ) بالسرقة من قبل أحد أبناء خالته والذي هو (م . ص) ، وذلك منذ ما يقارب الشهر تقريباً .

ولفت مصدر في قسم شرطة الكسوة إلى أنه بعد مراقبة المشتبه بهم تم الاشتباه بـ (س . خ) والقبض عليه ليقوم بالاعتراف بأنه سرق منزل قريبه (م . ص) وقام بأخذ المبلغ المالي دون أن يتصرف به لأن هدف السرقة “ردّة اعتبار وتعليمة على بيت قريبه”

وتم العثور على المبلغ المالي بحوزة السارق وإعادته لصاحبه وتم تنظيم ضبط السرقة بحق السارق وتحويله إلى القضاء عن طريق فرع الأمن الجنائي بريف دمشق .

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