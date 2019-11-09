ريال مدريد يسحق إيبار برباعية نظيفة .. هدف رائع من بنزيما .. (فيديو)

سحق ريال مدريد منافسه إيبار برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت أهداف الملكي عن طريق كريم بنزيما (هدفين) في الدقائق 17 و29، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

واختتم فيدي فالفيردي رباعية ريال مدريد في الدقيقة 61، من عمر المباراة.

واستبدل زين الدين زيدان الثنائي إيسكو وفينيسيوس جونيور، بدلاً من فالفيردي وهازارد، ثم إبراهيم دياز بدلاً من فاسكيز.

وحاول لاعب إيبار إينوي تقليص الفارق لفريقه بتسديدة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى الريال.

وبهذا الفوز رفع الفريق الملكي رصيده إلى 25 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بانتظار باقي المباريات.

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في المقابل بقي رصيد إيبار عند خمسة عشر نقطة في المركز الـ15.

مراسلون – رياضة