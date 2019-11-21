رونالدينيو يشترى أول سيارة من معرض الرياض في السعودية .. (فيديو)

اشترى النجم البرازيلي رونالدينيو أول سيارة من معرض الرياض للسيارات بالعاصمة السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض.

وبات نجم برشلونة السابق أول من يقوم بشراء سيارة في معرض الرياض، الذي تم افتتاحه من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس موسم الرياض.

والسيارة التي اشتراها البرازيلي من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، ويحتوي المعرض على أكثر من 1200 سيارة نادرة في العالم.

وكان نجم برشلونة ليونيل ميسي، تحدث قبل فترة عن رونالدينيو، قائلاً إنه :”كان يعتني بي وجعلني أشعر بالراحة ومنحني المساحة الخاصة بي”.

اقرأ أيضاً: الشرطة البرازيلية تداهم منزل رونالدينيو وتصادر ممتلكاته

وأضاف البرغوث: “دخلت غرفة الملابس في برشلونة بعمر 16 عامًا، ورؤية هؤلاء النجوم في هذا الوقت كانت أمرًا معقدًا”.

مراسلون- رياضة

في #معرض_الرياض_للسيارات، بتشوف سيارة 2030، وحدة من أجمل السيارات اللي بتشوفها في حياتك 😍🔥

اشتر تذكرتك والحق تشوفها 🧡https://t.co/Pt8Lq4xsT0#موسم_الرياض pic.twitter.com/0sQAhtwg04 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2019