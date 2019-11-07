روزينا لاذقاني تتألق بـ إطلالة ذهبية ساحرة ( صور )

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روزينا لاذقاني

خضعت الفنانة روزينا لاذقاني لجلسة تصوير جديدة مستوحاة من أجواء فصل الخريف ، حيث تألقت بإطلالة ذهبية براقة فيما يشبه خيوط أشعة الشمس .

وظهرت بفستان طويل من اللون الأصفر اللامع ، اعتمدت معه تسريحة الشنيون chenaon الفرنسية ، وأكملت إطلالتها بمكياج الوجه الهادئ الذي تميز بكُحل العين العريض .

حازت الصور على إعجاب الجمهور الذي انهال عليها بالتعليقات الإيجابية التي تفاوتت بين من أثنى على إطلالة النجمة الشابة وبين من تساءل عن سبب عدم ارتداءها لخاتم الخطوبة .

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#روزينا_لاذقاني ❤

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يذكر أن الفنانة روزينا لاذقاني ستستمر في تقديم شخصية ” منى ” في الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” إلى جانب القديرة منى واصف والنجم تيم حسن ، والعمل من تأليف فؤاد حميرة وإخراج سامر البرقاوي .

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