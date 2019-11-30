روبي تشعل الحفل الأخير في مهرجان القاهرة السينمائي بـرقص ليه بداري كده ( فيديو )

اختتمت الفنانة روبي الحفل الأخير الذي أقيم على هامش ختام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي السينمائي مساء أمس ، وتألقت على خشبة المسرح بعد سنواتٍ عدة من الغياب .

وأحيّت خلال الحفل أغنيتها الشهيرة ” ليه بداري كده ” التي أشعلت بها الأجواء ، خاصة وأنها تمايلت على وقع أنغامها مستعرضةً رشاقتها وليونتها العالية التي لطالما اشتهرت بها .

وتداولت بعض المواقع الفنية على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو قصير من أجواء السهرة الغنائية ، وثقت تفاعل الجمهور مع الفنانة روبي منذ لحظة اعتلائها خشبة المسرح .

يذكر أن فعاليات الدورة 41 مهرجان القاهرة السينمائي كانت قد انطلقت في الـ 20 من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي ، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلم من 63 دولة ، بالإضافة إلى منصة تنظيم المهرجان ” أيام القاهرة لصناعة السينما ” والتي احتوت على عددٍ من المحاضرات والندوات وبعض الورش التدريبية .