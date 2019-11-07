رنا الأبيض تعلن انضمامها لقائمة أبطال المسلسل البدوي ” صقار “

أعلنت الفنانة رنا الأبيض انضمامها إلى قائمة أبطال المسلسل البدوي ” صقّار ” وهو من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدباس وإنتاج شركة غولدن لاين .
ونشرت مجموعة من الصور لها من كواليس تصوير العمل عبر حسابها الرسمي في تطبيق Instagram ، علقت عليها معربة عن سعادتها الكبيرة بالانضمام إلى فريق العمل .
وكانت النجمة السورية اعتذرت في وقتٍ سابق عن المشاركة في المسلسل ، وذلك بسبب ظروف مرض ووفاة والدتها وانفصالها المفاجئ عن زوجها ، لتعود وتعدُل عن رأيها وتنضم إلى أبطاله خلال الأيام القليلة الماضية .
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سعيدة بإنضمامي لفريق عمل مسلسل صقار البدوي تحت إدارة المخرج الإردني الراقي والمبدع الصديق الغالي شعلان الدباس إنتاج شركة غولدن لاين للإنتاج الفني وستتم عمليات التصوير بين سورية ودولة الإمارات العربيه المتحدة …أتمنى أن نحظى بالتوفيق لتقديم عمل جميل وممتع ينال قبول جميع المشاهدين .. #رنا_الابيض🌸💞
وتتحضر الفنانة رنا الأبيض للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق والذي من المقرر انطلاق عمليات تصويره خلال الفترة المقبلة في الإمارات العربية المتحدة .