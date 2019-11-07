رنا الأبيض تعلن انضمامها لقائمة أبطال المسلسل البدوي ” صقار “

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رنا الأبيض

أعلنت الفنانة رنا الأبيض انضمامها إلى قائمة أبطال المسلسل البدوي ” صقّار ” وهو من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدباس وإنتاج شركة غولدن لاين  .

ونشرت مجموعة من الصور لها من كواليس تصوير العمل عبر حسابها الرسمي في تطبيق Instagram ، علقت عليها معربة عن سعادتها الكبيرة بالانضمام إلى فريق العمل .

وكانت النجمة السورية اعتذرت في وقتٍ سابق عن المشاركة في المسلسل ، وذلك بسبب ظروف مرض ووفاة والدتها وانفصالها المفاجئ عن زوجها ، لتعود وتعدُل عن رأيها وتنضم إلى أبطاله خلال الأيام القليلة الماضية .

وتتحضر الفنانة رنا الأبيض للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية ” حرملك ” للكاتب سليمان عبد العزيز والمخرج تامر إسحاق والذي من المقرر انطلاق عمليات تصويره خلال الفترة المقبلة في الإمارات العربية المتحدة .

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