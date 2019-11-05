روبي بـ رقص جريئ مع محمد رمضان على أنغام ” انساي ” ( فيديو )

تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حديث للفنانة روبي أثناء تواجدها في إحدى المناسبات الخاصة ، برفقة نخبة من النجوم والمشاهير .

بدت خلال الفيديو وهي ترقص بحماسة شديدة على وقع أنغام أغنية ” انساي ” التي قدمها الفنان المصري محمد رمضان خلال الحفل ، وذلك قبل أن يقدم أغنيته الشهيرة ” نمبر وان ” بالإضافة إلى أجدد أغنياته ” السلطان ” .

وظهر خلال الفيديو كلٍ من شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري والممثلة سلمى أبو ضيف اللتان رقصنَّ مع بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني على وقع أغنيته الشهيرة ” عيش بشوقك ” .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية روبي فيلم ( حملة فرعون ) تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز ، وإنتاج شركة محمد السبكي ، والعمل مقتبس من الفيلم الياباني ” الساموراي السبعة .