رسميا تعرف على موعد إعلان قائمة منتخب سوريا أمام الصين .. وهل سيشارك عمر خريبين في المباراة؟

أكد المنسق الإعلامي لـ منتخب سوريا لكرة القدم بشار محمد لوسائل إعلام، أن لاعبي “نسور قاسيون” سيجتمعون يوم السبت في فندق الفيحاء بدمشق.

وقريباً سيتم إعلان قائمة المنتخب السوري، التي ستسافر إلى دبي يوم الأحد الساعة 7 صباحاً.

وأوضح محمد أن مدرب المنتخب فجر إبراهيم، اختار تأجيل الإعلان عن قائمة “نسور قاسيون” هذه المرة.

وأضاف محمد أن تأجيل الإعلان تقرر حتى تنتهي المرحلة الخامسة من الدوري السوري، تحسباً لحدوث إصابات.

وبين المنسق الإعلامي للمنتخب السوري أن النجم عمر السومة، وصل إلى دمشق يوم أمس الأربعاء.

وبخصوص عمر خريبين، أوضح محمد أن اللاعب، سيكون ضمن بعثة المنتخب في دبي.

وأشار إلى أن مشاركة نجم الهلال السعودي مع “نسور قاسيون”، في مباراة الصين سيترك للجهاز الطبي الخاص بالمنتخب.

ويلتقي المنتخب السوري والصيني، يوم الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية.

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في حين سيشارك خريبين أمام الفلبين، التي تقام بعد مباراة الصين بخمسة أيام.

مراسلون – رياضة