رجل ينجو بحياته بعد أن قضى 4 أيام مع التماسيح

قضى رجل أسترالي أربعة أيام في الأدغال دون طعام أو ماء بعد أن فقد طريقه.

حيث تعرض رجل من سكان ولاية كوينزلاند الأسترالية لحادث، بعد أن اصطدمت سيارته ببقرة ، مما تسبب بتعطلها وبقي في منطقة غير مأهولة لوحده.

ولم يكن لديه ماء أو طعام مما اضطره إلى شرب الماء من الأحواض التي تسكنها التماسيح.

فيما أبلغت عائلته عن اختفائه في اليوم التالي، وتم العثور عليه بعد 4 أيام من الحادث.

واستطاع الرجل من النجاة من خطر التماسيح بفضل معرفته الجيدة لخصائص الطبيعة المحلية.

و تم إجراء الفحوصات الطبية له وهو بحالة جيدة و يتعافى في منزله.

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