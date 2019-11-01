رجل يقطع أصبعه بسبب لدغة أفعى ليتفاجأ بأنها غير سامة!

لدغت أفعى رجلاً في الستينيات من عمره في يده مما تسبب بقطع أحد أصابعه.

وأفاد الرجل للأطباء بأنه ظن أن لدغة الأفعى شديدة السمية وقد تؤدي إلى موته فوراً ليسارع بقطع إصبعه بسكين كان بحوزته.

حيث سمع من أقاربه أن لدغة الأفعى يمكن أن تؤدي إلى وفاة فورية ، مما دعاه لقطع أصبعه.

وكانت المفاجأة الكبيرة، عندما علم الرجل أن سم هذا النوع من الأفاعي ليس قاتلاً على الإطلاق، بل إنه يستخدم في تحضير علاجات للمفاصل والعظام.

كما لفت إلى أنه سلوك شائع بين سكان المنطقة إذا أصابتهم لدغة أفعى يتمثل في قطع موضع اللدغة، فيما يعمد آخرون إلى إحراق أطرافهم في محاولة لتفادي ما يعتقدون أنها سموم قاتلة.