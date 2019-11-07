رجل هندي يفقد حياته وهو يحاول التهام 50 بيضة نيئة

فقد رجل هندي حياته بسبب مشاركته في تحدي لالتهام 50 بيضة نيئة مقابل مبلغ مالي زهيد.

وأفادت الشرطة الهندية بأن هندياً يدعى سوبهاش ياداف (42 عاما) كان في زيارة لسوق في المنطقة مع صديقه لتناول طعام الغداء،

وفي تلك الأثناء نشب جدال بين الصديقين، ولتسوية الخلاف، اتفقا على رهان بقيمة 2000 روبية (28.25 دولارا)، لمن يأكل 50 بيضة نيئة .

وأضافت الشرطة بأن سوبهاش قبل الرهان وشرع في أكل البيض وتمكن من التهام 41 بيضة قبل أن ينهار ويسقط فاقداً الوعي.

وعلى الفور تم إسعافه إلى المشفى حيث توفي بعد ساعات قليلة.

فيما أفاد الأطباء المشرفين على حالته بأنه توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام.

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